Polizei : Zwei Schwerverletzte nach Frontalunfall in der Eifel

1 Auf der K 108 zwischen Kesfeld und Masthorn in Höhe Habscheid-Hallert (VG Prüm) ereignete sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 28-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Arzfeld mit seinem Wagen die K 108 aus Kesfeld kommend in Richtung Masthorn.

