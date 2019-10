Unfall : Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß bei Meckel

Idenheim Bei einem Unfall sind am Donnerstagabend auf der L 2 zwischen Idenheim und Meckel zwei Menschen schwer verletzt worden.

Der Fahrer des roten VW wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät aus dem Auto befreit werden. Nachdem der Rettungsdienst den Fahrer stabilisiert hatte, konnte er mit der Rettungsschere gerettet werden. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort kam er mit schweren Verletzungen in ein Krankhaus. Auch die 50-jährige Beifahrerin des Sprinters wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Fahrer des Kastenwagens wurde leicht verletzt. Ein Hund im Auto blieb unverletzt.