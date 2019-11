Unfall : Zwei Schwerverletzte nach Kollision bei Palzem

Palzem Bei Palzem sind am Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen teils schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung B 419/L 133 zu dem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann aus Luxemburg war mit seinem VW Touran auf der B 419 aus Richtung Nennig in Richtung Palzem unterwegs. In Höhe der Einmündung Kreuzweiler habe ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer aus Luxemburg, der von der L 133 nach links auf die B 419 abbiegen wollte, die Vorfahrt des VW Touran-Fahrers missachtet. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.