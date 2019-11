Unbekannte zünden in Hermeskeil Toilettenkabinen an – Hoher Schaden

Hermeskeil In Hermeskeil haben in der Nacht zwei mobile Toilettenhäuschen gebrannt. Der dadurch entstandene Schaden ist hoch.

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag laut Mitteilung der Polizei in der Saarstraße in Hermeskeil zwei mobile Toilettenkabinen angezündet. Die Plastikkabinen sind anschließend komplett niedergebrannt. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ebenfalls ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro.