Blaulicht : Zwei Tote in Bitburg-Mötsch - Polizei geht von Beziehungstat aus

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg In Bitburg sind am späten Mittwochabend zwei Tote entdeckt worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Was bislang bekannt ist.

Im Stadtteil Mötsch war gegen 22.59 Uhr die Leiche einer 50-jährigen Frau entdeckt worden - neben einem Auto. Im angrenzenden Wohnanwesen entdeckte die Polizei anschließend einen verstorbenen 65-Jährigen.