Am frühen Dienstagmorgen Tatort Strotzbüsch: Mann erschießt ehemalige Lebensgefährtin und tötet sich selbst (Update)

So wie dieser Strotzbüscherin, die namentlich nicht genannt werden will, geht es sicher vielen, die in dem Dorf in der Verbandsgemeinde Daun leben: Sie sei geschockt, nachdem sie erfahren, dass am Dienstagmorgen im Ort zwei Tote gefunden worden seien: „Sonst ist so etwas ja immer alles weit weg, man erwartet eher, dass so etwas in der Stadt passiert, aber nicht bei uns.“ Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Trier informiert, was in dem Einfamilienhaus, nur wenige Meter von der durch den Ort führende Bundesstraße 421 passiert ist. Ihren Angaben zufolge hat sich eine Zeugin gegen 4 Uhr telefonisch bei der Polizeiinspektion in Daun gemeldet und berichtet, ein Verwandter, ein 68-Jähriger aus Strotzbüsch, habe sie angerufen und mitgeteilt, er habe gerade eben seine frühere Lebensgefährtin erschossen und werde sich nun selbst töten.