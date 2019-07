Unfälle : Zwei Unfälle, drei Verletzte

Foto: dpa/Stefan Puchner

Plein/Kinderbeuern Zwei Motorradfahrer sind am Sonntag verunglückt. Ein 71-Jähriger fuhr auf der K 22 aus Greimerath kommend in Richtung Plein. In einer Linkskurve stieß er mit einem Reh zusammen.

Der Mann stürzte und verletzte sich. Andere Verkehrsteilnehmer brachten ihn nach Hause, da es an der Unfallstelle kein Handynetz gibt. Von zu Hause aus verständigte der Motorradfahrer den Rettungsdienst und wurde ins Wittlicher Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 2000 Euro.