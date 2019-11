Polizei : Zu schnell unterwegs - Gleich zwei Unfälle nahe Zerf

Zerf/Irsch/Vierherrenborn Zwei Verkehrsunfälle haben sich laut der Polizei Saarburg am Freitagmorgen kurz hintereinander ereignet.

Gegen 6.30 Uhr war ein 25-Jähriger aus dem Kreis Trier-Saarburg auf der B268 in Höhe der Abfahrt Baldringen mit seinem Auto im Kurvenbereich über den Fahrbahnrand hinweg in den Graben gerutscht. Der junge Mann war laut Polizei zu schnell unterwegs. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, der Mann blieb unverletzt. Sein Auto musste ein Abschleppdienst aus dem Graben ziehen.