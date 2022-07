Öl auf der Fahrbahn : Zwei Unfälle in der Eifel - Ein schwer- und ein leicht verletzter Motorradfahrer landen im Krankenhaus

Foto: dpa/Stefan Puchner

Badem/Rittersdorf Zwei Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorrädern haben sich am Montag in der Eifel ereignet. In beiden Fällen wurden die Fahrer verletzt.

Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer die L5 von Rittersdorf in Fahrtrichtung Bitburg. Nachdem er laut Polizei einen LKW überholt hatte, scherte der Fahrer wieder nach rechts ein und überfuhr dabei einen schmalen Bitumenstreifen auf der Fahrbahnmitte. Aufgrund von Nässe verlor er kurzzeitig die Bodenhaftung, geriet ins Schleudern und stürzte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstad erheblicher Sachschaden, wobei Öl auf die Fahrbahn austrat. Die entstandene Öllache wurde durch die Straßenmeisterei gebunden und abgestreut.