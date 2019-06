Polizei : Zwei Unfälle mit E-Pedelecs

Bernkastel-Kues In der Nacht auf Sonntag kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gleich zu zwei Verkehrsunfällen mit E-Pedelecs, wobei die Fahrzeugführer in beiden Fällen deutlich alkoholisiert waren.

Gegen 23.20 Uhr verlor ein 48-jähriger Mann in der Ortslage Piesport aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, gepaart mit Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein E-Pedelec. In einer Kurve konnte er seine Fahrspur nicht halten und prallte gegen eine Mauer. Durch den Sturz zog er sich Kopfverletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Gegen Mitternacht stieß ein 29-jähriger Mann beim Befahren eines Kreisels in der Ortslage Zeltingen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss gegen einen Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen.