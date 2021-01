Polizei : Zwei Unfälle mit Sachschaden auf schneeglatten Fahrbahnen

Wawern/Prüm Schnee behindert auf den kleineren Straßen zum Teil immer noch den Verkehr. Die Polizei meldet zwei Unfälle in Wawern und Niederprüm.

Es waren nur kleine Unfälle, die sich am Montagmorgen ereignet haben, meldet die Polizeiinspektion Prüm auf TV-Nachfrage. So sei gegen 2.30 Uhr ein Auto in Wawern auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten und in eine Hecke gefahren. Ähnliches ereignete sich im Prümer Stadtteil Niederprüm gegen 5.30 Uhr. Dort rutschte ein Wegen gegen ein geparktes Fahrzeug.