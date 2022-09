Rettungshubschrauber im Einsatz : Zwei Unfälle mit Sperrungen im Kreis Bernkastel-Wittlich - Vier Verletzte

Monzelfeld/Bernkastel-Kues Insgesamt sind bei zwei Unfällen auf der L158 und der L47 im Kreis Bernkastel-Wittlich vier Menschen verletzt worden. Was dazu bisher bekannt ist.

Auf der L158 zwischen Mülheim an der Mosel und Hinzerather Kreisel hat sich am Mittwoch, 14. September, gegen 9 Uhr ein Unfall ereignet.

Ein Auto war laut Polizei dabei auf der K94 aus Monzelfeld kommend in Fahrrichtung L158 unterwegs. Im Einmündungsbereich übersah die Fahrerin ein vorfahrtsberechtiges Fahrzeug, welches auf der L158 Richtung Mülheim an der Mosel unterwegs war. Ein Mensch wurde infolge der Unfalls verletzt, drei weitere Personen, darunter ein Kleinkind, wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei ihnen kam es nach bisherigem Kenntnisstand lediglich zu leichten Verletzungen.