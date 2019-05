POLIZEI : Zwei Unfälle, zwei Fluchten

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Vier Straftäter nach Ausbruch aus der Psychiatrie gefasst") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Friso Gentsch

Daun/Wallenborn (red) Die Polizei Daun meldet zwei Unfälle mit Fahrerflucht. Einer ereignete sich am Samstag zwischen 15.30 und 15.45 Uhr, ist in der Weidenbachstraße in Wallenborn. Ein Fahrer beschädigte dort eine 80 Zentimeter hohe Mauer und suchte das Weite.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er war, so vermutet die Polizei, mit einem größeren Fahrzeug, eventuell einer landwirtschaftlichen Maschine oder einem Anhänger, unterwegs.

Bereits am Freitag wurde auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes in der Trierer Straße in Daun zwischen 12 und 16.15 Uhr ein geparkter weißer Mazda CX-3 im vorderen rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher fuhr einfach davon.