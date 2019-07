Unfall : Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Wittlich Bei einem Auffahrunfall sind am Montag gegen 12.45 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße zwei Menschen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Eine 32-Jährige wollte mit ihrem Auto nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen, musste jedoch wegen des Gegenverkehrs warten. Eine dahinter fahrende 36-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf das Auto der 32-Jährigen auf. Dabei wurde dieser in den Gegenverkehr geschoben und stieß dort gegen ein Auto, das von einer 47-jährigen Frau gesteuert wurde. Sämtliche Beteiligte kommen aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die 32-Jährige und eine 55-jährige Beifahrerin im Fahrzeug der Unfallverursacherin mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Behinderungen.