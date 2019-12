Polizei : Zwei Verletzte bei Autounfall

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Ein 28-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Daun hat am Dienstag, 3. Dezember, gegen 21.30 Uhr in Gerolstein die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war in der Brunnenstraße in Richtung Pelm unterwegs, als er vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet.

