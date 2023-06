Feuerwehreinsatz in Badem Hecke in Flammen - Zwei Verletzte

Nach Angaben der Polizei kam es am frühen Montagabend an einem Haus in Badem zum Brand einer Hecke. Nach ersten Ermittlungen führte ein Funkenflug zu einer sofortigen Entzündung der Sträucher, nachdem an der zur Hecke angrenzenden Garage des Anwesens mit einem Gasbrenner Unkraut entfernt wurde. Bei dem Versuch, die komplett in Flammen stehende Hecke selbst zu löschen, wurden zwei Personen leicht verletzt. Diese wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten den Brand. An dem Haus, der Garage und einem angrenzenden Gartenhaus entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Einsatz waren Feuerwehren der VG Bitburger Land, der Rettungsdienst sowie die Polizeiinspektion Bitburg.