Zwei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der Autobahn 1 von Schweich in Richtung Wittlich kurz vor dem Parkplatz Rivenich gekommen. Nach Angaben der Autobahnpolizei waren aus bislang unbekannter Ursache zwei Wagen zusammengestoßen. Dabei wurde eine Fahrerin schwer, ein weiterer Fahrer leicht verletzt. Da die Polizei davon ausging, dass eine Person eingeklemmt war, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Verletzten konnten aber ohne schweres Gerät befreit werden und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten waren die linke und rechte Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt. Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Schweich, das Rote Kreuz aus Schweich und Ehrang mit Notarzt sowie die Feuerwehr Hetzerath.