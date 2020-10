Polizei : Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 327 bei Morbach

Die Polizei Morbach im Einsatz. Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach () Bei einem Unfall an der Einmündung der B 269 in die B 327 (Hunsrückhöhenstraße) bei Morbach wurden am Dienstagmorgeneine Frau schwer, eine weitere Frau leicht verletzt.