Unfall : Zwei Verletzte bei Unfall in Morbach

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Morbach cst In der Morbacher Bahnhofstraße ist es am Mittwoch um die Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr ist ein PKW auf der Fahrt bergab in Richtung Zentrum nach einer Linkskurve unterhalb der Pizzeria Lucania aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat das Auto eine Hecke gestreift, ist dann gegen eine Straßenlampe geprallt und anschließend in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden an der Unfallstelle vom Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes versorgt. Die Feuerwehr, die mit zehn Kräften im Einsatz war, streute Bindemittel auf den ausgelaufenen Kraftstoff und entfernte gemeinsam mit Mitarbeitern des Unternehmens Westnetz die Reste der zerstörten Straßenlampe. Foto: Christoph Strouvelle