Polizei : Zwei Verletzte bei Unfall in Mülheim

Symbolbild. Foto: dpa/Nicolas Armer

Mülheim In Mülheim an der Mosel sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Der Unfall passierte am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr an der Kreuzung B 53/L 158. Eine Autofahrerin, die aus Richtung Andel kommend in Richtung Hunsrück abbiegen wollte, übersah laut Polizeibericht ein aus Richtung Brauneberg entgegenkommendes Auto.