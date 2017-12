Zwei verletzte Fußgänger bei Verkehrsunfall in Landscheid

Ein Auto hat am Dienstagabend aus bisher unbekannter Ursache zwei Fußgänger in Landscheid angefahren. Beide sind außer Lebensgefahr, einer wurde jedoch schwer verletzt. red

Zwei Fußgänger sind bei einem Unfall in Landscheid am Dienstagabend verletzt worden. Die beiden gingen laut Polizeiangaben gegen 18.45 Uhr ordnungsgemäß am linken Straßenrand entlang. Plötzlich wurden sie von hinten von einem Auto angefahren. Die Fußgänger wurden zu Boden geschleudert, einer verletzte sich schwer, der andere leicht. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Akute Lebensgefahr besteht nicht, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.