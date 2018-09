Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Korlingen

Der Auslöser für das Feuer in einer Korlinger Wohnung ist ein Topf auf dem Herd. Öl ging darin in Flammen aus. Bei dem Brand Sonntagnacht wurden zwei Menschen verletzt. Von Florian Blaes

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde um 0.33 Uhr die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand „Zum Steinbruch“ in Korlingen gerufen.

Bei der Ankunft an der Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte Rauch aus einem Fenster sehen. In der Küche stand ein Topf, indem das Fett in Flammen aufgegangen war. Die Bewohner des Hauses löschten geistesgegenwärtig mit einem Feuerlöscher die Flammen. Sie erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sie das Haus verlassen können. Nach notärztlicher Versorgung kam einer der Bewohner ins Krankenhaus, der andere wurde ambulant versorgt.

Durch den starken Rauch wurde das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Mit Überdrucklüftern wurde es rauchfrei geblasen. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Im Einsatz waren die FEZ und Wehrleitung VG Ruwer, die Feuerwehren aus Korlingen, Gutweiler, Sommerau und Waldrach. Weiterhin zwei Rettungswagen, der Notarzt Trier und die Polizei.