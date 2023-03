Hoher Sachschaden Zwei Unfälle in der Eifel – Zwei Menschen verletzt

Um 15.40 Uhr war ein Autofahrer auf der K 43 zwischen Gondorf und Hüttingen an der Kyll unterwegs, als er nach rechts in den Fahrbahnrand geriet. Er erschrak sich so sehr, dass er das Lenkrad verriss, nach links von der Straße abkam und in einem Grundstück stehen blieb. Dabei verletzte er sich leicht und wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro.