Feuerwehr : Zwei Verletzte nach Explosion und Brand in Mülheimer Brennerei

Foto: Fritz-Peter Linden

Mülheim Bei einem Brand und einer Explosion in einer Brennerei in Mülheim/Mosel sind am Freitagnachmittag zwei Männer verletzt worden.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam es kurz nach 14 Uhr in der Brennerei eines Winzerbetriebs in Mülheim an der Mosel bei Arbeiten zu einer Explosion. Dabei seien ein 67-jähriger und ein 41-jähriger Mann verletzt worden, erklärte ein Sprecher der Polizei Bernkastel-Kues am Abend gegenüber volksfreund.de. Die beiden Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Den Gebäudeschaden konnte die Polizei noch nicht beziffern. Wie es zu dem Unglück kam, war am Abend noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.