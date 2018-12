Ein Schwer- und ein Leichtverletzter, das ist die Bilanz eines Motorradunfalls am Mittwochabend in Wittlich red

Nach Angaben der Polizeiinspektion Wittlich war ein 17-Jähriger gegen 17.50 Uhr mit seinem Leichtkraftrad und einem 16-jährigen Sozius aus Richtung Autobahn auf der B 50 in Richtung Stadtmitte unterwegs, als das Hinterrad auf regennasser Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit wegrutschte und das Leichtkraftrad mit den Jugendlichen stürzte. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Wittlicher Krankenhaus gebracht, sein Sozius schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in das Trierer Brüderkrankenhaus. Die B 50 in Richtung Wittlich war ca. 30 Minuten gesperrt.

Hinweise zum Unfall nimmt die Autobahnpolizei Schweich, 06502/91650, entgegen.