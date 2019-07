Unfall : Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß bei Wolsfeld - Sperrung der B 257 aufgehoben (Update)

Wolsfeld Bei einem Unfall auf der B 257 nahe Wolsfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sind am Dienstag zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Die Sperrung der Bundesstraße wurde um 16.30 Uhr aufgehoben.

Es staut sich auf der Bundesstraße 257. Täglich nutzen etwa 11 000 Menschen die Strecke, die von Bitburg über Irrel nach Echternach in Luxemburg führt. Doch ab 15 Uhr ist am Dienstag erstmal kein Durchkommen mehr. Wegen eines schweren Unfalls hat die Polizei die Schnellstraße auf Höhe der Abfahrt Wolsfeld in beide Richtungen gesperrt. Kurz zuvor sind an der Anschlussstelle zwei Autos gegeneinander geprallt.