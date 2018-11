Zwei Verletzte nach Zusammenstoß bei Ehrang

In Trier-Ehrang sind am Samstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. siko

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in der Oberstraße in Trier-Ehrang. Nach Informationen der Feuerwehr stießen aus bislang unbekannter Ursache zwei Autos im Gegenverkehr zusammen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Oberstraße in Richtung Kordel blieb während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, das DRK Schweich und Ehrang mit Notarzt sowie die Berufsfeuerwehr Trier mit Wache eins und zwei und der Löschzug aus Ehrang.

FOTO: Agentur Siko