Mehrere Autos beteiligt : Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf der L 141

Sehlem () Mehrere Fahrzeuge sind an einem Unfall beteiligt gewesen, der sich am Freitag, 14. Juni, gegen 16 Uhr auf der L 141 bei Sehlem ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Der Fahrer eines von Salmtal kommenden Autos wollte in Höhe der Sehlemer Wurstbude von der L 141 nach links in Richtung Sehlem abbiegen, musste allerdings wegen des Gegenverkehrs anhalten. Die zwei ihm unmittelbar folgenden Fahrzeuge hielten noch rechtzeitig an, dem Fahrer des dritten Autos gelang das allerdings nicht mehr, weshalb er seinen Wagen nach links lenkte, um einen Zusammenstoß mit den haltenden Fahrzeugen zu verhindern.