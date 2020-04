Illegale Einreise : Zwei Versuche, zweimal am Grenzübergang gescheitert

Trier/Wellen Ein 44-jähriger Iraker hat am Dienstag gleich zweimal über verschiedene Grenzübergänge nach Deutschland einzureisen versucht. Die Bundespolizei stoppte ihn in Wellen bei Konz und später an der A 64 bei Trier.

Der erste Versuch gegen 11.15 Uhr erfolgte beim Grenzübergang Wellen, der Zweite gegen 14.30 Uhr am Rastplatz Markusberg. Der Mann habe jeweils versucht, als Beifahrer eines Nissan Micra mit deutscher Zulassung einzureisen, teilte die Bundespolizei mit.

Gültige Personaldokumente zur Einreise habe er nicht vorweisen können. Er legte lediglich einen deutschen Studentenausweis der Uni Bochum vor. Als Grund der Einreise gab er an, in Deutschland sein Studium beenden zu wollen.