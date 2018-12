Unbekannte versuchen in Wohnhäuser in Wittlich einzubrechen

Unbekannte Täter haben versucht im Zeitraum vom 18. Dezember, 20 Uhr, bis 19. Dezember, 8 Uhr, durch Aufhebeln der Haustüre in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße „Bölinger Flur“ in Wittlich einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, blieb es aufgrund der guten Sicherung des Anwesens beim versuchten Einbruch. Zu einem weiteren Fall kam es im Zeitraum vom 18. Dezember, 22.30 Uhr bis 19. Dezember, 12 Uhr, mit nahezu gleichem Vorgehen ebenfalls in der Straße „Bölinger Flur“.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571/9260 erbeten.

(red)