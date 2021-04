Blaulicht : Zweijähriger Junge bei Unfall in Prüm verletzt - Zeugen und Autofahrer gesucht

Foto: dpa/Stefan Puchner

Prüm Ein zweijähriger Junge ist am Mittwochnachmittag in Prüm von einem Auto erfasst und am Kopf leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen und den Autofahrer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken