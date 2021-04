Unfall : Zweimal Fahrerflucht in der Vulkaneifel

Foto: dpa/Stefan Puchner

Gerolstein/Walsdorf Die Polizei ermittelt wegen zwei Fällen von Unfallflucht in Gerolstein und Walsdorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatzgelände vor dem TEDI-Markt in Gerolstein, Sarresdorfer Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau parkte ihren schwarzen Audi A5 vor dem Markt und kaufte ein. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite an Tür und Kotflügel fest. Von dem Verursacher fehlte jede Spur.

Ebenfalls am Freitag, gegen 14.15 Uhr, kam es in Walsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Verkehrskreisel an der B421 / L27 stießen ein Auto und ein Motorrad leicht zusammen, nachdem die Autofahrerin den Vorrang des Motorradfahrers missachtet hatte. Der Motorradfahrer und auch die Autofahrerin fuhren anschließend weiter. Später stellte die Autofahrerin dann einen Schaden fest und meldete sich bei der Polizeiwache Gerolstein. Die Polizei sucht nun nach dem Motorradfahrer.