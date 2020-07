Blaulicht : Zweimal Unfallflucht in Gerolstein

Foto: klaus kimmling

Gerolstein Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei Daun. Am Freitag gegen 19 Uhr meldete ein Anwohner der Straße Hintere Dell in Gerolstein-Lissingen einen Sachschaden an einer frisch gegossenen Betonmauer.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug war offenbar gegen die neue Betonmauer gefahren und hatte Löcher und Kratzer verursacht, so dass die Mauer neu betoniert werden muss.