Kriminalität : Zweimal Unfallflucht: Zeugen gesucht

Konz Ein silberfarbener Golf plus ist am Freitag, 5. Juli, zwischen 14.25 und 15 Uhr auf dem ersten Parkdeck des Kauflandparkhauses in Konz beschädigt worden. Wie die Polizei Konz mitteilt, wurde die Beifahrerseite des Wagens in Mitleidenschaft gezogen.

Der Unfallverursacher flüchtete.

Der linke Außenspiegel eines goldfarbenen Golf wurde ebenfalls am Freitag, 5. Juli, zwischen 7.15 Uhr und 14.30 Uhr in Konz, Höhe des Anwesens Wiltinger Straße 10 beim „Haus für Kinder“ abgefahren. Auch bei diesem Vorfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.