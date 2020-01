Blaulicht : Roller geht in Flammen auf

Roller geht in Flammen auf

Zemmer Ein Motorroller ist am Freitagmorgen in Zemmer-Schleidweiler ausgebrannt. Ursache: unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei mitteilt, ist am frühen Freitagmorgen (3. Januar) in der Hauptstraße von Schleidweiler ein Motorroller in Flammen aufgegangen.