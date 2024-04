Zwischen Flußbach und Hasborn Unfallflucht: Fahrerin leicht verletzt – Totalschaden am Auto

Darin wird der Unfall wie folgt geschildert: Die Fahrerin eines schwarzen Peugeot 207 war auf der K 25 aus Richtung Flußbach in Richtung Hasborn unterwegs. In einer für sie langgezogenen Linkskurve kam ihr ein anderer Fahrer entgegen, der auf die linke Spur geriet, wodurch die Frau nach rechts ausweichen musste. Dadurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben.