Unfall am Freitag : Autofahrer will LKW auf der L 60 überholen – und kollidiert mit anderem Fahrzeug

Autofahrer will LKW auf der L 60 überholen – und kollidiert mit anderem Fahrzeug

Unfall am Freitag

Landscheid/Großlittgen Bei einem Überholmanöver kam es am Freitagnachmittag auf der L 60 zu einem Unfall. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitag wollte ein Autofahrer gegen 15.35 Uhr auf der L 60 zwischen Großlittgen und Landscheid am Kurvenausgang am Schießzentrum einen LKW überholen. Laut Polizei kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen, weshalb er wieder hinter den LKW einscheren musste. Dabei kollidierten jedoch beide Fahrzeuge.