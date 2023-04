Zeugen gesucht Ausweichmanöver endet im Graben – eine Person leicht verletzt

Irrel · Am Montagnachmittag verlor ein Autofahrer in der Eifel die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in den Gegenverkehr – das zwang einen anderen Fahrer zu einem Ausweichmanöver, bei dem er verletzt wurde.

03.04.2023, 21:24 Uhr

Foto: dpa/Fabian Strauch