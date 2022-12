Zwischen Mannheim und Berlin : 35-Jähriger vergisst Rucksack mit 12.000 Euro Bargeld im Zug – der taucht über 600 Kilometer weiter wieder auf

Mannheim/Berlin Glück im Unglück hatte am Sonntagmorgen ein 35-jähriger Bahnfahrer: Er vergaß in Mannheim seinen Rucksack mit 12.000 Euro Bargeld. Die gute Nachricht kam dann aus der Hauptstadt.

Der Mann gab bei der Bundespolizei in Koblenz an, in Mannheim in den RE 4113 in Richtung Koblenz eingestiegen zu sein und seinen Rucksack in die Hutablage gelegt zu haben. Als er den Zug verließ, um sein restliches Gepäck mitzunehmen, sei der Zug ohne ihn in Richtung Koblenz abgefahren. Sofort sei er mit einem Taxi zum Hauptbahnhof Koblenz gefahren, doch er konnte den Rucksack im der besagten Regionalbahn nicht finden.