Blaulicht : Motorradfahrer verletzt sich

Piesport/Klausen Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden verletzte sich am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr bei einem Unfall auf der L 50. Das teilte die Polizei mit. Er war aus Richtung Piesport nach Klausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve zu Fall kam und in ein Feld rutschte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(red/iro)