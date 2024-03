Zwischen Taben-Rodt und Serrig Rücksichtloses Überholmanöver: Raser gibt entgegenkommendem Auto Lichthupe

Am Donnerstagmorgen (7. März) kam es gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 51 zwischen Taben-Rodt und Serrig zu einem überaus gefährlichen Überholmanöver. Ein aus Richtung Taben-Rodt kommendes SUV versuchte in einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe der Ortschaft Hamm mehrere in gleicher Richtung fahrende Fahrzeuge zu überholen.