Unfall : Gegen Baum und auf die Straße geschleudert

Thalfang Zwischen Thalfang und Lückenburg auf Höhe des Ferienparks Himmelberg ereignete sich am Montag,15. Juni, gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine Autofahrerin mit ihrem Renault Clio die Kreisstraße 110 in Fahrtrichtung Thalfang. Aus ungeklärten Gründen kam sie in einem bewaldeten Gebiet links von der Fahrbahn ab und fuhr einen Hang hinauf. Mit großer Wucht prallte das Auto gegen einen Baum und wurde die Böschung wieder hinunter auf die Straße geschleudert. Völlig zertrümmert kam der Renault im Straßengraben zum Stillstand. Die Autofahrerin wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sperrte die Straße ab, sicherte die Unfallstelle. Außerdem wurden auslaufende Betriebsmittel abgebunden. Der LBM räumte gemeinsam mit der Feuerwehr Trümmerteile und Erde von der Straße. An dem PKW entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Die K 110 war eine Stunde gesperrt.