Blaulicht : Zwölf Autos in Trier-Tarforst zerkratzt – Schaden im fünfstelligen Bereich

Trier In Trier-Tarforst sind zwölf Autos zerkratzt worden. Die Polizei geht von einem Schaden jeweils der 10.000 Euro aus – und sucht nach Zeugen.

Bereits am Donnerstag, 22. Juli, waren in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr in der Tarforster Latomusstraße sowie der angrenzenden Clemens-Wenzeslaus-Straße insgesamt zwölf geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand an verschiedenen Fahrzeugteilen teils erheblich zerkratzt worden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im fünfstelligen Bereich anzusiedeln sein.