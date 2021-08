Saison nähert sich ihrem Ende : Ein durchwachsenes Jahr für die Vulkaneifeler Freibäder

Leere Becken - ein Anblick, der für Valentin König, Betriebsleiter des Gerolsteiners Freibads, in diesem Jahr keineswegs selten ist. Foto: Uwe Hentschel

Gerolstein/Daun/Kelberg Corona, das schlechte Wetter und dann das Hochwasser: Die Freibad-Saison nähert sich ihrem Ende – ohne richtig angefangen zu haben.

Die Wetterprognosen sind ganz gut für diesen Tag. Richtig warm soll es zwar nicht werden, aber immerhin sonnig und vor allem trocken. Ein Junge steht am Beckenrand und streckt vorsichtig seinen Fuß ins Wasser des Schwimmerbeckens. Schnell zieht er ihn wieder raus und rennt zu seinen Großeltern. Das Wasser scheint dem Kleinen noch etwas frisch zu sein, doch kurze Zeit später ist die Phase des Zögerns überwunden. Alle drei wagen sich ins Wasser. Sie sind die ersten Besucher an diesem Tag im Gerolsteiner Freibad. Es sind Niederländer, die mit ihrem Camper auf dem benachbarten Wohnmobil-Stellplatz stehen. Wer dort übernachtet, darf kostenlos ins Freibad.

Auf die Gäste aus den Niederlanden sei in dieser Sache in der Regel Verlass, auch bei schlechtem Wetter, sagt Valentin König. Er ist als Betriebsleiter des Gerolsteiner Freibads für eine Einrichtung zuständig, die im zweiten Jahr in Folge mit Rahmenbedingungen zu kämpfen hat, auf die sie keinen Einfluss hat. Aufgrund der Corona-Einschränkungen dürfen maximal 690 Gäste ins Bad. Das entspricht ungefähr der Hälfte der maximalen Auslastung. „An guten, heißen Tagen waren wir auch schon am Grenzwert“, sagt König. Doch seien solche Tage in diesem Sommer eher die Ausnahme gewesen.

Vergangenes Jahr sei die Saison trotz des Lockdowns und der noch schärferen Einschränkungen am Ende aufgrund des guten Wetters noch recht gut verlaufen, erklärt er, dieses Jahr dürften wieder mehr Gäste ins Freibad, aber das Wetter spiele eben nicht mit. „So ist das halt bei einem Freibad“, meint er. Auf das Wetter habe man nun mal keinen Einfluss. Und so seien manchmal eben nur eine Hand voll Menschen im Wasser. „Wir haben Stammgäste, die auch bei Regen kommen“, sagt er. Dass überhaupt keiner das Schwimmbad besuche, komme so gut wie gar nicht vor.

Theoretisch stünde ja auch noch das Gerolsteiner Hallenbad zur Verfügung. Das aber ist geschlossen beziehungsweise darf derzeit nur von den Vereinen genutzt werden. „Die DLRG konnte wegen Corona gut anderthalb Jahr lang nicht trainieren“, erklärt König. Sämtliche Schwimmkurse seien ebenfalls ausgefallen. „Sie dürfen deshalb jetzt das Hallenbad so viel nutzen, wie sie wollen“, so der Bademeister. Nach dem verregneten August hofft er auf einen sonnigen September. „Generell wird Mitte September als Saisonende angepeilt“, sagt der Betriebsleiter. Sollte darüber hinaus aber noch schönes Wetter sein, spreche nichts dagegen, die Saison noch um ein, zwei Wochen zu verlängern.

Für das Freibad Kelberg hingegen ist die Saison schon zu Ende. Und das seit Mitte Juli. „Wir mussten das Bad nach dem Hochwasser schließen, weil die Pumpen im Schlammwasser gestanden haben und dadurch beschädigt wurden“, erklärt Johannes Saxler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kelberg. „Da die Lieferzeit für neue Pumpen das Saisonende ohnehin überschritten hätte, haben wir uns nach dem Hochwasser dazu entschieden, die Saison 2021 vorzeitig zu beenden“, fügt er hinzu. Im Nachhinein betrachtet, sei diese erzwungene Entscheidung zumindest mit Blick auf das Wetter zu verkraften. „Im Ergebnis konnten wir wenigstens bis Mitte Juli das Angebot für die Stammgäste und Dauergäste aufrechterhalten“, sagt Saxler, der auf ein „alles in allem äußerst verkorkstes Schwimmbad-Jahr“ zurückblickt.

Schlecht gelaufen ist die Saison aber nicht nur für die beiden Freibäder in der Vulkaneifel, sondern auch für die Badeanstalten der Maare. Wie Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder erklärt, liegen die Besucherzahlen des Naturfreibads Gemündener Maar gut 30 Prozent unter den Erwartungen. Wobei die Zahl derjenigen, die ein Ticket bezahlt haben, größer ist als die der tatsächlichen Besucher. „Wir haben unser Ticketsystem dahingehend verändert, dass man die Tickets direkt bei der Buchung bezahlen muss“, sagt Marder. Wer das Naturfreibad besuchen möchte, muss – wie in vielen anderen Bädern auch - vorher online einen Termin buchen, da wegen der Corona-Beschränkungen die Besucherzahl begrenzt ist. Vergangenes Jahr gab es bereits eine ähnliche Regelung, nur dass dabei das reservierte Ticket erst vor Ort bezahlt werden musste. Das hat laut Marder dazu geführt, dass Termine zwar online gebucht, aber nicht wahrgenommen wurden, und dadurch andere nicht die Möglichkeit hatten, das Bad zu besuchen. Mit der Änderung des Systems wurde Abhilfe geleistet, was in diesem Jahr zur Folge hatte, dass Tickets für feste Termine online gekauft, aber (wahrscheinlich) aufgrund des Wetters dann doch nicht eingelöst wurden.

