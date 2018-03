Bluttat in Kandel: Rätsel um Alter des Messerstechers

Fast eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen aus dem pfälzischen Kandel ermitteln die Experten laut Staatsanwaltschaft weiter auf Hochtouren. „Ermittlungen laufen bezüglich Motiv, Hintergrund der Tat, genauem Ablauf der Tat“, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin in Lan­dau, Angelika Möhlig, am Dienstag. Dazu gehöre auch, zu sichten, welche Hinweise bislang zum Alter des Tatverdächtigen vorlägen, und diese Erkenntnisse zu bewerten.

Die 15-Jährige war am 27. Dezember bei einer Messerattacke in einem Drogeriemarkt in der südpfälzischen Stadt tödlich verletzt worden. In der Stadt herrschen Entsetzen und Trauer. Als dringend tatverdächtig gilt ihr Ex-Freund, von dem sie sich Anfang Dezember getrennt hatte. Der Flüchtling aus Afghanistan ist nach offiziellen Angaben ebenfalls 15 Jahre alt, es gibt aber Zweifel daran. Der Vater des Mädchens hatte der Bild-Zeitung vergangene Woche gesagt: „Er ist nie und nimmer erst 15 Jahre alt. Wir hoffen, dass wir durch das Verfahren jetzt sein wahres Alter erfahren.“

Politiker von CSU und AfD fordern eine striktere Altersprüfung für Flüchtlinge. Wenn der mutmaßliche Täter volljährig wäre, könnte für ihn Erwachsenenstrafrecht oder – bis zum Alter von einschließlich 20 Jahren – auch noch Jugendstrafrecht gelten.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht keine Notwendigkeit für schärfere Regeln zur Altersfeststellung junger Flüchtlinge. Es gebe eine klare gesetzliche Regelung, sagte Dreyer am Dienstag.