später lesen Olympische Winterspiele Böhler, Fessel, Carl und Hennig für Langlauf-Skiathlon nominiert Teilen

Twittern

Teilen



Eine Mischung aus Erfahrung und Jugend soll den deutschen Langlauf-Damen einen guten Start in die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang bescheren. Für den Skiathlon, die erste Entscheidung der Spiele an diesem Samstag (08.15 Uhr/MEZ), wurden Stefanie Böhler, Nicole Fessel, Victoria Carl und Katharina Hennig nominiert, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag in Südkorea mitteilte. Die 36-jährige Böhler und die 34 Jahre alte Fessel haben unter anderem in Sotschi 2014 Staffel-Bronze gewonnen. Carl mit 22 und Hennig mit 21 Jahren feiern in Pyeongchang ihr Debüt bei Olympischen Spielen. Die DSV-Frauen gelten als Außenseiter.