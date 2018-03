Brand mit zwei Toten: Feuer absichtlich gelegt

(dpa) Nach einem Feuer in einem Wohnhaus im sächsischen Plauen mit zwei Toten sitzt ein Mann als mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Zwickau am Freitag mitteilten, räumte der 26-Jährige die Tat ein. Das Motiv für die Tat liege in „zwischenmenschlichen Streitigkeiten“.

Anhaltspunkte für ein fremdenfeindliches Motiv lägen nicht vor. Entsprechende Spekulationen waren aufgetaucht, weil in dem betroffenen Haus auch Ausländer leben. Die Opfer und der Tatverdächtige sind Deutsche.

Der Brand war am Montagmorgen im Dachgeschoss des fünfgeschossigen Hauses ausgebrochen. Neben den beiden Leichen wurde auch ein 23 Jahre alter Schwerverletzter gefunden. Die beiden Opfer seien an den „unmittelbaren Brandfolgen“ gestorben, hieß es. Aus den darunter liegenden Wohnungen konnten sich die Bewohner selbst in Sicherheit bringen. Drei von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Die Feuerwehr fand zudem sechs tote Hunde.

Der mutmaßliche Täter, der in Dresden lebt, war von den Ermittlern zunächst als Zeuge gesucht worden. Eine Frau aus dem Haus hatte angegeben, dass er sich vor dem Feuer in der betroffenen Dachgeschosswohnung aufgehalten habe. Im Raum Dresden wurde er ausfindig gemacht.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft verwickelte er sich in Widersprüche. Dann sei er als Beschuldigter vernommen worden – und habe die Brandstiftung zugegeben.

(dpa)