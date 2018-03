später lesen Washington Buch über Trump sorgt für Aufsehen Teilen

Seit Tagen versetzt ein Buch Washington in helle Aufregung. Es beschreibt heikle Details aus dem Innenleben des Weißen Hauses. Der Autor recherchierte sieben Monate in der Machtzentrale und zeichnet ein chaotisches Bild. US-Präsident Donald Trump wollte das Erscheinen sogar juristisch verhindern. Der Verlag zog daher die Veröffentlichung vor und präsentierte das Werk bereits am Freitag.