Bürgerinitiative spricht über aktuelle Projekte

Die Bürgerinitiative „Leben in Trarbach“ kommt am Dienstag, 9. Januar, 20 Uhr, im Café Wichtig in der Brückenstraße zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Informationen zur Vorbereitung der Ausschreibung des Architekturwettbewerbs zum Blockbereich hinter dem Rathaus. Ebenfalls wird über aktuelle Pläne für die L 187 gesprochen. Behandelt werden soll auch die Frage, ob für eine langfristige, konzeptionelle Stadtplanung in Zusammenhang mit dem Thema Leerstandskataster die notwendigen Grundlagendaten und die personnelle Ausstattung ausreichend sind. Jeder Mitgestalter aus Traben-Trarbach ist willkommen.