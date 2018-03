Burgen gesucht!

Berlin (dpa) Dicke Mauern, viele Türme, häufig auf einem Berg: So sehen viele Burgen aus. In Deutschland gibt es Hunderte dieser Bauwerke. Aber wie viele sind es genau? Das wollen Fachleute vom Europäischen Burgen-Institut herausfinden, um damit eine Burgen-Übersicht zu erstellen. Das Institut hat seinen Sitz in der Philippsburg in Rheinland-Pfalz. Dort gibt es eine Bibliothek mit vielen Texten zu Burgen, die die Fachleute für ihr Projekt nutzen. Die Experten erfassen zum Beispiel den Ort der Burg, wann sie gebaut wurde, was für eine Art Burg es ist und wie sie heute genutzt wird. In drei Bundesländern seien alle bekannten Burgen schon vollständig erfasst, sagt der Leiter des Burgen-Instituts.

